Россиянку обвиняют в клевете на Лукашенко за твит о посадке самолета с Протасевичем

1 сентября брестская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 58-летней иностранной гражданки, которую обвиняют в клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК).

По информации «Вясны», женщину зовут Ирина Викхольм, она гражданка России. Позже ТАСС подтвердил ее задержание.

Из материалов дела следует, что 23 мая 2021 года она оставила твит, в котором была фотография Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства"».

23 мая пользователь Irina Wickholm опубликовала твит, в котором был текст «Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства» и ссылка на ее аккаунт в livejournal.

Дипломаты оказывают Викхольм консульскую поддержку, рассказали ТАСС в посольстве РФ.