Гродненский музыкант Игорь Банцер, осужденный на 1,5 года химии, более 30 суток находится в ШИЗО

Гродненский музыкант Игорь Банцер, которого приговорили к 1,5 годам химии, 30 суток провел в штрафном изоляторе. Об этом «Медиазоне» рассказала его мать Тамара.

По ее словам, об этом ей сообщил дежурный по телефону 6 сентября. Он также сказал, что по прошествии 30 суток гродненец остался в ШИЗО. Сколько именно суток добавили Банцеру, дежурный не сказал, добавила Тамара.

По словам матери, Игорь Банцер попал в изолятор за нарушение правил: «Отказывается выполнять то, что ему говорят делать».

К 1,5 годам химии Банцера приговорили 19 марта по делу о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК). По версии обвинения, 5 сентября 2020 года на улице Горького Банцер подошел к машине ГАИ и «начал демонстрировать гениталии». Сам музыкант настаивал, что лишь снял шорты во время перформанса с танцем, но оставался в стрингах, а спереди его также прикрывала поясная сумка.