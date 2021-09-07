Суд в Минске приговорил мужчину к 2 годам колонии за пивной бокал, брошенный в милицейский автобус

Суд Центрального района Минска приговорил Александра Зайковского к 2 годам колонии общего режима по обвинению в угрозе насилием в адрес милиции (статья 364 УК) за пивной бокал, брошенный в милицейский автобус, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кроме этого, минчанина направили на принудительное лечение от алкогольной зависимости. Он также должен выплатить по 1 000 рублей компенсации четырем омоновцам, признанным пострадавшими по делу.

Согласно обвинению, 12 октября 2020 года примерно в 21:00 на проспекте Дзержинского в Минске Зайковский, будучи пьяным, оказывал сопротивление сотрудникам милиции, угрожал им насилием и кинул в сторону милицейского автобуса пивной бокал.

Сам Зайковский в суде рассказал, что в тот день познакомился в баре с двумя мужчинами, которые начали его провоцировать — предложили кинуть бокал в транспорт милиции и обещали подарить ему за это квартиру. Зайковский сделал это и бокал попал в автобус, чуть выше колеса. Сразу после этого мужчину задержали.

Ранее прокурор запрашивал для Зайковского 2 года колонии общего режима. Судья вынесла именно такой приговор.