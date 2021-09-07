На главреда «Виртуального Бреста» завели уголовное дело об оскорблении

На главного редактора сайта «Виртуальный Брест» Андрея Кухарчика завели уголовное дело об оскорблении (статья 369 УК), сообщает пресс-служба МВД.

По версии милиции, мужчина «помимо журналистики занимался деструктивной деятельностью протестного толка».

«В частности, создал телеграм-чат "Обсуждаем опасный Брест", где распространял экстремистские материалы и публиковал оскорбления в адрес депутатов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Медиазоне» стало известно, что Кухарчика вызывали в СК на допрос по делу об оскорблении представителя власти.