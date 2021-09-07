Редактора «Зеленого портала» Янину Мельникову оштрафовали по статье о неповиновении милиции

6 сентября суд оштрафовал редактора «Зеленого портала» Янину Мельникову на 2755 рублей по статье о неповиновении требованию милиции (статья 24.3 КоАП), сообщает БАЖ.

После обыска 3 сентября Мельникову увезли на допрос в СК, откуда она уже не вышло. Оказалось, журналистка провела трое суток в ИВС из-за административного дела о неповиновении милиции. По версии милиционеров, после обыска, когда журналистку привезли в Партизанское РУВД, она отказалась выйти из служебной машины.

После суда 6 сентября журналистку отпустили домой.