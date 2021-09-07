МВД: 17‑летний студент‑лауреат олимпиад по химии создал нарколабораторию, против него возбудили уголовное дело

В Гродно оперативники облнаркоконтроля и сотрудники милиции задержали 17-летнего студента-лауреата олимпиад по химии, который организовал нарколабораторию, чтобы изготавливать синтетические наркотики и продавать их через интернет, пишет пресс-служба МВД.

Против студента возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков (статья 328 УК). Как сообщает ведомство, в его квартире обнаружили почти 500 грамм психотропных веществ, марихуану и «различные специальные приспособления».

«️Задержанный со школьной скамьи увлекался химией и неоднократно становился лауреатом тематических олимпиад. Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет», — пишет МВД.