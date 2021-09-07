Прокуратура постановила на шесть месяцев заблокировать сайт «Медиа‑Полесья» за «многочисленные нарушения»

Прокуратура Брестской области решила заблокировать сайт издания «Медиа-Полесье» за «многочисленные нарушения Закона о СМИ», сообщает ведомство.

По утверждению прокуратуры, на сайте издания «имелись фотографии и видео из интернет-сайтов, информационную продукцию которых суд ранее признал экстремистскими материалами, а также гиперссылки на такие сайты».

«Отдельные статьи сопровождались видеоматериалами, которые явно негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов», — пишет прокуратура.

Доступ к сайту издания в Беларуси и за границей пропал 3 сентября. Сайт «Медиа-Полесья» работает с 2012 года и имеет статус сетевого СМИ. Издание пишет о событиях в полесском регионе Беларуси.