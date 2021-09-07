Верховный суд ликвидировал объединение предпринимателей «Перспектива»

Верховный суд ликвидировал «Перспективу» — объединение беларуских предпринимателей, занимающееся защитой их прав, сообщил лидер объединения Анатолий Шумченко в фейсбуке.

Ранее у Шумченко прошел обыск «в рамках проверки причастности к уголовному делу». На вопрос «Белапана», о каком деле идет речь и были ли изъяты вещи во время обыска, лидер «Перспективы» отказался отвечать.

30 июля Следственный комитет наложил арест на расчетный счет «Перспектив». 10 августа стало известно, что Минюст подал иск о ликвидации объединения.