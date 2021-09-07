Бывшая ведущая БТ Катерина Пытлева рассказала об обыске в ее минской квартире

В минской квартире бывшей ведущей БТ Катерины Пытлевой, находящейся за границей, прошел обыск, рассказала она в фейсбуке.

«Оказывается, у нас сегодня в квартире был обыск. Подробностей пока нет, но дверь, естественно, раскурочили. Ждем сливов о том, какие мы опасные преступники и компрометирующих фото», — написала Пытлева.

Позже бывшая ведущая БТ выложила фотографии из квартиры, в которой проходил обыск. По ее словам, силовики сломали входную дверь и дверь в спальню, порезали ее свадебные фотографии, разбили фигурки ежей и рассыпали муку и крупы по квартире.

«Такая вот она месть режима. No comments», — написала она.

Как уточняет Беларуская ассоциация журналистов, после президентских выборов 2020 года Пытлева покинула страну и стала программным директором «Маланка Медиа».

24 июня 2020 года Пытлева опубликовала пост, в котором осуждала действия силовиков, задерживавших людей в очереди к магазину Symbal.by. Вскоре ее сняли с эфиров, а затем она сменила работу.

Обновлено в 17:30. Добавлено сообщение Катерины Пытлевой с фотографиями из квартиры, в которой проходил обыск.