Философа Владимира Мацкевича поставили на учет в СИЗО как «склонного к экстремизму»; в камере он сидит один

Философа Владимира Мацкевича в СИЗО признали «склонным к экстремизму». Об этом сообщается на странице в фейсбуке, созданной его командой.

По информации соратников Мацкевича, в камере в изоляторе он сидит один, а за три недели ему передали только пять писем.

Философа Владимира Мацкевича подозревают по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Во время обыска 4 августа у философа изъяли всю технику и некоторые документы.

13 августа обыск прошел и у адвоката Мацкевича Дмитрия Лозовика. Вскоре он уехал из страны. От источника, знакомого с делом, «Медиазоне» известно, что обыск проходил в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 9 августа 2020 года.