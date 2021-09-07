Минобороны начало проверку из‑за гибели солдата‑срочника в Печах

Министерство обороны начало проверку в связи с гибелью солдата-срочника в 72-ом объединенном учебном центре в Печах, сообщает ведомство.

«По предварительной информации в ходе занятий по огневой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов нанес себе огнестрельное ранение», — пишет пресс-служба.

Как добавляет Минобороны, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ведомство выразило соболезнования семье погибшего и пообещало оказать его родным и близким необходимую помощь.