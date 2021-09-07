Заключенным в Беларуси разрешили общаться с близкими по видеосвязи

МВД внесло изменения в постановление «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», согласно которым заключенным (по разрешению администрации) теперь разрешено пользоваться видеосвязью для общения с близкими, следует из постановления МВД, опубликованного на Национальном правовом портале.

Согласно документу от 10 августа, подписанному главой МВД Иваном Кубраковым, теперь к переписке и телефонным разговорам для заключенных добавляется еще один способ связи с близкими — посредством видеосвязи.

Жена одного из осужденных рассказывала «Медиазоне», что смогла пообщаться с мужем через видеосвязь в Viber. Сестра другого осужденного говорила, что вскоре сможет созвониться с братом через Skype.