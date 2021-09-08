В суде Центрального района бывшего журналиста Tribuna Андрея Масловского арестовали на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает «ЧестнОК».

Масловского задержали 6 сентября, в его квартире провели обыск. В тот же день в телеграм-канале «Желтые сливы» появилось видео с ним. На записи журналист говорит, что работал в издании, которое «ушло от освещения спорта в освещение политической ситуации» и что участвовал в «несанкционированных маршах» в августе 2020 года, о чем сожалеет и раскаивается.

Масловский работал журналистом Tribuna с 2010 года, а в июле 2021 уволился по соглашению сторон.

1 сентября обыск по делу о «массовых беспорядках» прошел в квартире руководителя спортивного издания Tribuna Максима Березинского.