Лидчанина приговорили к 5 годам колонии за сообщения в телеграме

7 сентября Лидский районный суд приговорил Андрея Астрацова к 5 годам колонии по обвинению в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 1 статьи 361 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, мужчину обвинили в написании сообщений в телеграме после событий 9-12 августа 2020 года, когда автомобиль его сына повредили светошумовыми гранатами. Содержание сообщений не уточняется.

Потерпевшие по делу, среди которых председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник и начальник Лидского РОВД Дмитрий Уляшко, сначала подавали иски о компенсации морального вреда в размере 3 000 рублей каждому, но позже снизили размер компенсации до 1 000 рублей. Председатель Вороновского райисполкома отказался от моральной компенсации и сказал, что Андрею Астрацову будет достаточно извиниться.

Прокурор запросил для мужчины 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судья Владимир Федорович вынес ровно такое наказание, а также обязал обвиняемого выплатить компенсацию морального вреда на общую сумму 4 000 рублей.