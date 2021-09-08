Международная федерация хоккея дисквалифицировала на 5 лет президента ФХБ Дмитрия Баскова

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала на 5 лет президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, сообщается на сайте организации.

По заявлению федерации, решение приняли после десяти месяцев расследования дисциплинарным советом ИИХФ, который установил, что Басков нарушил Кодекс поведения федерации.

«Совет привел достаточные доказательства того, что Басков пытался напрямую влиять на других [людей], чтобы они поддержали правительство Беларуси, а также угрожал беларуским спортсменам и дискриминировал их из-за политических убеждений, нарушая Кодекса поведения ИИХФ. Совет также установил, что Басков злоупотребил своим положением, чтобы поддержать нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко, нарушив статью 5 Олимпийской хартии», — указано в заявлении ИИХФ.

Также Совет провел расследование связи Баскова со смертью Романа Бондаренко 12 ноября 2020 года. «Федерация пришла к выводу, что, хотя нельзя исключать присутствие Баскова на месте событий, она не нашла доказательств активного участия Баскова в нападении на Бондаренко».

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ФХБ опубликовала заявление о том, что «считает недопустимой позицию ИИХФ по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова.

Федерация считает, что решение приняли из-за «давления политических сил», а действия Баскова можно трактовать как «упреждение со стороны ФХБ нарушения представителями беларуской хоккейной общественности <...> Кодекса поведения ИИХФ и статьи 5 Олимпийской хартии в части соблюдения ими политического нейтралитета».

«В ближайшее время будет принято решение о целесообразности обжалования постановления ИИХФ в отношении председателя ФХБ Дмитрия Баскова в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанне. <...> На данный момент функционер продолжит работу по развитию хоккея в Республике Беларусь на занимаемом им посту председателя федерации хоккея Беларуси», — заявили в ФХБ