Гомельчанина приговорили к 3 годам колонии за сообщение в телеграме о том, как нападать на силовиков

В Гомельском областном суде 46-летнего Илью Гапона приговорили к 3 годам колонии за возбуждение социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, в сентябре прошлого года Гапон оставил в телеграм-чате сообщение о том, что считает силовой сценарий противостояния силовикам наиболее приемлемым. Он предлагал «скрытно и неожиданно» нападать группами на милиционеров, «наотмашь, сильно» бить их «палками и гидравлическими шлангами», передают «Сильные новости».

Обвиняемый сказал, что против насилия, а сам он и его и семья «всегда были далеки от политики». По его словам, он поддался эмоциям после просмотра видео о жестокости силовиков, которые «были сняты таким образом, что вызывали гнев по отношению к беларуской милиции».

Гапон утверждает, что после просмотра нескольких роликов на глаза ему попался чей-то пост, где предлагались конкретные способы противодействия силовикам. Он скопировал этот пост и разместил в чате, участником которого являлся.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся: «Сейчас, когда я увидел полные версии этих роликов, я понимаю, что они постановочные».

Судья поинтересовался, с какой целью и на каких основаниях Илья Гапон незадолго до задержания получил гуманитарную визу в Польшу. Тот ответил, что это связано «исключительно с моим бизнесом».

На иждивении у Ильи Гапона находятся 14-летний сын и мать-пенсионерка.

Прокурор Юрий Мохоров запросил для обвиняемого 3 года лишения свободы, судья Руслан Царук назначил ровно такое наказание.