ГПК: на границе Беларуси и Латвии беженец бросился под грузовик

3 сентября в международном пункте пропуска «Патерниеки» беженец бросился под грузовик, но тот успел остановиться, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

По заявлению ведомства, в тот день в пункт пропуска прибыла группа мигрантов: «Они в десятый раз пытались подать ходатайства о предоставлении им статуса беженца в Латвии, а также вызвать сотрудника ООН». Госпогранкомитет утверждает, что группа из 15 граждан Афганистана, среди которых десять детей, остро нуждались в медицинской помощи, продовольствии и одежде.

На видео, опубликованном ведомством, видно, как один из беженцев прыгнул под колеса грузовика, который ехал из Латвии в Беларусь. Водитель успел остановиться, и человек вылез обратно. В конце видео к группе беженцев пришли больше десяти силовиков — беларуских либо латвийских, достоверно неизвестно.