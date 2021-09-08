ЕСПЧ удовлетворил просьбу нескольких афганских граждан и запретил Литве возвращать их в Беларусь

Европейский суд по правам человека рассмотрел обращение нескольких мигрантов из Афганистана с просьбой приостановить их высылку обратно в Беларусь, через которую они попали на литовскую границу. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

ЕСПЧ решил, что Литва не должна высылать заявителей в Беларусь «при условии, что они уже находятся на территории Литвы».

Как написано в релизе, афганцы прибыли в Беларусь в августе 2021 года и с тех пор неоднократно пытались въехать в Литву, чтобы получить международную защиту.

«Но в нескольких случаях им не удавалось ни въехать в Литву, ни вернуться в Беларусь (которая не подписала Европейскую конвенцию о правах человека). Таким образом, они оказались в затруднительном положении на границе. По всей видимости, они скрываются на территории Литвы с 5 сентября», — написано в пресс-релизе.