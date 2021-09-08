Витебский спортивный чиновник и автор песни «Куды батька — туды я» Илья Смунев объявлен в межгосударственный розыск
Витебский спортивный чиновник и автор песни «Куды батька — туды я» Илья Смунев объявлен в межгосударственный розыск
8 сентября 2021, 20:10
617
 
 
 
 
 

Витебский спортивный функционер, автор песни «Куды батька — туды я» Илья Смунев объявлен в межгосударственный розыск, сообщают «Народныя навiны Вiцебска».

Информация о 44-летнем гражданине Беларуси Ильи Смуневе есть в базе розыска России. Его разыскивают в связи с уголовным делом, но с каким именно, неизвестно. По информации телеграм-канала «ЧестнОК», Смунев уехал из страны после допроса по делу бывшего прокурора Витебской области.

В Витебске Смунев возглавлял областной центр олимпийского резерва по зимним видам спорта. Кроме этого, он известен и как исполнитель шансона. Во время президентских выборов в 2015 году Смунев выпустил клип на песню «Куды батька — туды я».

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей