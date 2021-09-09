Жлобинчанину дали 3 года домашней химии за комментарий в адрес гаишника, который коленом душил человека при задержании

Жлобинский районный суд приговорил Артема Барашко к 3 годам домашней химии за комментарий в адрес гаишника, который летом 2020 года во время задержания душил человека коленом, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Игорь Змушко признал мужчину виновным в оскорблении должностного лица (статья 369 УК). Также обвиняемого обязали выплатить 1 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.

По версии следствия, Барашко написал в «Одноклассниках» комментарий со словом «пидор» под фотографией, где гаишник из Ганцевичей Игорь Вольнич душит коленом человека, которого задерживает.

Правозащитники сообщают, что Артем Барашко работает машинистом поезде в локомотивном депо, ему 37 лет. Обвиняемый признал свою вину.

В июне 2021 года за оскорбительный комментарий в адрес того же гаишника к 2 годам химии приговорили другого жлобинчанина.

20 июня 2020 года милиция разогнала акцию солидарности, в которой участвовало около 20 человек. Сотрудник ГАИ коленом прижал к асфальту шею одного из задерживаемых и не реагировал на замечания очевидцев.