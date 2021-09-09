Суд в Белгороде решил экстрадировать брестчанина Вадима Дубойского, его обвиняют в участии в массовых беспорядках

Белгородский областной суд принял решение об экстрадиции 31-летнего брестчанина Вадима Дубойского, которого обвиняют в Беларуси по статье об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК), рассказала «Медиазоне» сестра Дубойского. Она сказала, что адвокат будет готовить апелляцию на это решение.

Адвокат Дубойского рассказал «Медиазоне» о том, как проходил суд. По его словам, прокурор зачитал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за избиений Вадима в августе прошлого года. Там было указано, что Дубойского задержали 11 августа и что ему могли причинить телесные повреждения. При этом в документе утверждается, что милиция имела на это право, так как брестчанин участвовал в противоправных действиях.

Также в постановлении есть ссылка на эксперта, к которому обращался СК, и тот пишет, что, судя по характеру повреждений, Дубойский мог получить их 11 августа.

По словам адвоката, судья торопил заседание, не раз останавливал и перебивал защитника, однажды сказав «Давайте не будем терять время». Также он дважды сделал адвокату замечание за то, что тот комментировал доказательства.

Брестчанина задержали на одной из акций в августе, пишет «Настоящее Время». По его словам, в подвале брестского Дома правосудия его били трое суток, после чего отпустили домой. Когда Дубойский получил справку о побоях, его задержали и увезли в Следственный комитет. После недели в ИВС ему дали подписку о невыезде.

В сентябре он уехал в Москву. По информации «Настоящего Времени», в Беларуси его объявили в розыск по делу об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК). По словам защитника Дениса Ревы, он получил из Генпрокуратуры постановление с описанием действий Дубойского в Бресте: «совместно с иными лицами переместил на проезжую часть не менее трех скамеек, участвуя тем самым в возведении баррикад», а также «разбивал тротуарную плитку». В результате «одному из сотрудников органов внутренних дел причинены легкие телесные повреждения, не менее двадцати пяти сотрудникам — побои».

11 апреля сестре позвонил капитан полиции поселка Красная Яруга и сообщил, что ее брата задержали пограничники из-за незаконного пересечения границы. Позже он оказался в СИЗО-3 Белгорода.

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Обновлено в 17:13. Добавлена информация от адвоката о том, как проходил суд.