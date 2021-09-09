Минчанина арестовали на 30 суток за выкрикивание лозунга «Жыве Беларусь» в троллейбусе

61-летнего Михаила Дубину арестовали на 30 суток за выкрикивание лозунга «Жыве Беларусь» в троллейбусе, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно протоколу, 8 сентября минчанина задержали на выходе из троллейбуса после того, как очевидец пожаловался в милицию на кричащего «Жыве Беларусь» в транспорте мужчину.

Михаил Дубина на суде рассказал, что в транспорте поспорил с двумя мужчинами на шоколадку, что крикнет лозунг. Оказалось, что это были милиционеры в гражданском.

На остановке минчанина задержали и отвезли в РУВД. На него составили протокол о несанкционированном митинге (статья 24.23 КоАП), по которому судья Мария Ерохина арестовала мужчину на 30 суток.