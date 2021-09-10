Зоозащитника, пикетировавшего с 50 собаками против давления на приют, оштрафовали на 290 рублей; собакам угрожает отстрел

Руководителя ликвидированного в августе объединения «Солнце для всех» Юрия Валько, вышедшего на центральную площадь Марьиной Горки с 50 собаками в знак протеста против давления на приют для бездомных собак, оштрафовали на 290 рублей за несанкционированный пикет, сообщает «Радыё Свабода».

Как писал Onliner, 9 сентября Валько вышел на центральную площадь перед райисполкомом Марьиной Горки вместе с 50 собаками из своего приюта. Он посчитал, что власти перестали способствовать нормальной работе его приюта — в том числе и потому, что утром того же дня часть собак оттуда увезли в приют на улице Гурского в Минске.

«Сегодня Юрия пригласили на разговор в ЖКУ, он поехал. Одновременно в приют приехала машина и забрала примерно 30 собак, чтобы отвезти на Гурского», — рассказывали волонтеры, которые были на площади вместе с Валько.

Как отмечали в группе «Пропавшие и найденные собаки. Минск и область», собак, которых увезли в приют на Гурского, скорее всего ожидает эвтаназия.

Вскоре после того, как Валько вышел на площадь, его задержали милиционеры.

«Милиция пришла практически сразу. Все пытались им что-то объяснить. Но Юрия забрали минут через десять. Милиционеры говорили о том, что это очень опасно, мол, собаки на площади и угрожают людям. При этом они забрали Юрия, не позволив ему увести их, а оставили собак на улице», — рассказали о произошедшем волонтеры.

По их словам, в последнее время власти начали тормозить регистрацию собак, несмотря на негласное соглашение между приютом и ЖКУ.

«Все 14 лет баланс держался на устной договоренности. Территория, где находится приют, расположена под Марьиной Горкой, раньше там была какая-то воинская часть. У кого теперь она на балансе — непонятно. Но приют в порядке: будки, привязь, кормление, стерилизация. В городе появилась собака — ЖКХ звонит Юре. Он решал многие вопросы из тех, которые должен был решать город», — пояснили Onliner волонтеры.

Позже Onliner получил комментарий в УВД Минской области. Как сказали в милиции, «в связи с ликвидацией общества («Солнце для всех» — МЗ) и жалобами граждан возникла необходимость отлова животных».

«По заявке ЖКХ утром прибыли представители организации „Фауна города“ из Минска. Они отловили часть собак, а с оставшимися данный гражданин вышел на площадь в центр города», — пояснили в ведомстве.

По словам волонтерки объединения «Наши меньшие» Ольги Агеевой, власти города угрожают приюту: отлов будет продолжаться. При этом у волонтеров есть два дня на то, чтобы вывезти животных.

«Это не официальное разрешение властей — это просто предупреждение: у вас есть два дня до понедельника для того, чтобы спасти того, кого посчитаете нужным спасти», — рассказала она «Радыё Свабода».

Всего в приюте от 100 до 150 собак, уточнила она. По ее словам, милиция, представители ЖКХ и исполкома не идут на компромисс с волонтерами, и существует вероятность, что в понедельник в приют приедет служба отлова, которая займется отстрелом животных.