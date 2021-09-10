Музыканта группы Favourite Mirror арестовали на 15 суток за дворовый марш в Кунцевщине, он рассказал об избиении силовиками

Суд Фрунзенского района Минска арестовал 35-летнего звукорежиссера и музыканта группы Favourite Mirror Алексея Бусла на 15 суток за участие в дворовом марше по обвинению в нарушении порядка организации массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишут правозащитники, Бусла вместе с его матерью Татьяной задержали 9 сентября во время дворового марша в минском районе Кунцевщина. Сотрудники ГУБОПиК провели обыск в квартире, после которого задержали также и отца семьи Сергея. Позже ночью отца выпустили, а Алексея и Татьяну Буслов оставили под стражей до суда — на них составили протокол по статье 24.23 КоАП за участие в «несанкционированном массовом мероприятии».

В суде музыкант признал свою вину частично, сказав, что намеревался участвовать в мероприятии, однако не смог осуществить свое намерение, потому что шествие не состоялось. По его словам, 9 сентября он пришел на место сбора участников акции, о котором он узнал из анонимного сообщения в телеграме. С собой у звукорежиссера был «государственный флаг 1991 года — бело-красно-белый». Он накинул флаг на плечи, однако тут же неизвестные набросились на него — позже оказалось, что это сотрудники ГУБОПиК.

Сперва, рассказал Бусел, силовики отвезли его в здание ГУБОПиК, затем во Фрунзенский РУВД, а позже — на осмотр в его квартиру. В микроавтобусе силовики, по его словам, применяли насилие.

«После задержания в бусе сотрудники ГУБОПиК применяли физическую силу. В ГУБОПиК был опрос тоже с использованием физической силы. Везли в ГУБОПиК на полу автобуса. Иногда били. Что-то спрашивали, что-то отвечал, стимулировали отвечать ударами и электрошокером», — рассказал музыкант.

Судья Наталья Бугук назначила Буслу наказание в виде 15 суток ареста. Такое же наказание получила и мать звукорежиссера.