В Гомеле задержали троих волейболистов‑любителей за сорванный флаг, против них возбудили уголовное дело

Сотрудники Центрального РОВД Гомеля задержали троих волейболистов-любителей (34-летнего мужчину, 24-летнюю девушку и 26-летнего парня) из Минска за государственный флаг, сорванный с административного здания — против них возбудили уголовное дело о надругательстве над государственными символами (статья 370 УК), сообщает МВД.

Как сообщает милиция, двое задержанных работают менеджерами в фирмах, а еще один — рабочим у индивидуального предпринимателя. По версии ведомства, ночью 29 августа они сорвали госфлаг с административного здания в Гомеле, куда приехали участвовать в любительских соревнованиях по пляжному волейболу.

«После участия в состязаниях компания из семи жителей столицы решила отметить удачное завершение спортивного дня в одном из ночных заведений областного центра. Уже поздней ночью изрядно выпившие минчане двигались к месту ночлега по улице Советской в Гомеле. Разгоряченные алкоголем, два парня и девушка не смогли мимо висевшего на флагштоке здания государственного флага — пляжные волейболисты цинично сорвали его и пошли домой», — рассказал представитель МВД в видео ведомства.