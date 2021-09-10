МАРТ: сын водителя маршрутки бронировал билеты у конкурента и не выкупал их; ему грозит штраф

Сын водителя маршрутки Поставы — Минск забронировал 147 билетов у конкурента отца и не выкупил их. Министерство антимонопольного регулирования и торговли признало это недобросовестной конкуренцией, сообщает сайт ведомства.

Как пишет МАРТ, билеты на общую сумму в 1 314 рублей бронировал сын индивидуального предпринимателя Валентина Клянцевича у предприятия «ОдияТранс», которое занимается перевозками по тому же маршруту. Бронь оформляли на сайте ticketbus.by, где на покупку билета дается один час. В течение этого времени билеты были недоступны для продажи другим пользователям.

Пассажиры, которые из-за этого не могли купить билеты на рейс «ОдияТранс», «были вынуждены искать иные варианты поездки, в том числе транспортом ИП Клянцевича, так как время его рейсов по этому же маршруту граничило со временем отправления транспорта "ОдияТранс"», пишет МАРТ.

Согласно КоАП, штраф по статье о недобросовестной конкуренции для индивидуального предпринимателя варьируется от 100 до 200 базовых величин.