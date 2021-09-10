У пенсионерок, которых штрафовали за акцию в электричке, прошли обыски

У пенсионерок, которых штрафовали за акцию в электричке, 9 сентября прошли обыски. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Одну из них, Ирину Новик, после этого задержали. По словам ее дочери, в ордере на обыск было написано «много статей».

Обыск был и у пенсионерки Натальи Агейчик.

Обеих женщин сегодня будут судить, пишут правозащитники. По каким статьям, они не уточняют.

Восьмерых пенсионеров задержали 26 февраля после акции в поддержку беларуского языка — читали книги беларуских классиков в электричке. 1 марта Новик дали штраф в 30 базовых по статье об участии в несанкционированной акции. Агейчик дали штраф в 25 базовых. Еще одной пенсионерке 66-летней Галине Гуленковой дали 20 суток.