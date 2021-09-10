Трех пенсионерок арестовали на 30 и 15 суток за акцию в поддержку Максима Знака и Марии Колесниковой

Суд Центрального района Минска назначил 61-летней Наталье Агейчик 30 суток, а 60-летней Ирине Новик и 61-летней Алле Буянковой — по 15 суток ареста за акцию в поддержку членов президиума Координационного совета Максима Знака и Марии Колесниковой, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Всех троих женщин обвинили в проведении несанкционированного массового мероприятия 6 сентября на улице Сторожевской в Минске. По утверждению милиционера по фамилии Александрович, он лично видео десять человек в белых майках с надписью «23.34», однако запомнил только троих подсудимых. Милиционер рассказал, что женщин не задержали на месте, поскольку милиционеры были вынуждены «поехать на общественно важное правонарушение».

Как пишет «Вясна», к материалам дела прикрепили скриншот из видео, на котором все участники сидят спиной к камере — центр предполагает, что этот кадр из видео, снятого в поддержку Максима Знака и Марии Колесниковой.

В суде Наталья Агейчик не признала вину и рассказала, что во время обыска в ее квартире, который проводили сотрудники КГБ, так и не нашли футболку, в которой она, предположительно, была на акции. Суд также отклонил ее ходатайство о просмотре записей камер видеонаблюдения, на которых, по ее словам, заметно, что она во время во время совершения правонарушения разговаривала со своей соседкой.

Ирина Новик рассказала, что 6 сентября была с дочерью в парке, ее ходатайство о просмотре записей камер из банка, в который она заходила, также отклонили.

Алла Буянкова отказалась давать показания в суде, посчитав это бессмысленным.

26 февраля восьмерых пенсионеров задержали после акции в поддержку беларуского языка — читали книги беларуских классиков в электричке. 1 марта Новик дали штраф в 30 базовых по статье об участии в несанкционированной акции. Агейчик дали штраф в 25 базовых. Еще одной пенсионерке — 66-летней Галине Гуленковой — дали 20 суток.