Жителю Ляховичей дали 1,5 года колонии за опубликованные ориентировки с фотографией Лукашенко

9 сентября суд Ляховичского района приговорил 23-летнего Артема Сокола к 1,5 годам колонии по статьям о клевете (часть 1 статьи 367 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, 20 августа 2020 года, «желая причинить ущерб авторитету государства путем распространения заведомо ложных, несоответствующих действительности, позорящих президента измышлений», Сокол разместил в телеграм-чате «Ляховичи 90%» ориентировку с фотографией Лукашенко. В ориентировке Сокол написал, что Лукашенко «подозревается в антинародной деятельности и тяжких преступлениях, особо опасен, обладает цыганским гипнозом, распространяет его посредством государственного телевидения, радио и других госСМИ».

В том же телеграм-канале в тот же день Сокол опубликовал еще одну ориентировку, «содержащую оскорбительные выражения в адрес президента», утверждало обвинение.

Сокол полностью признал вину. Он просил не отправлять его в колонию, а назначить «хотя бы химию», пишет «Вясна».