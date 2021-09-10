Витебчанину дали 2,5 года домашней химии за оскорбление в интернете гаишника, который поставил колено на голову задержанного

9 сентября cуд Первомайского района Витебска приговорил 46-летнего витебчанина Александра Васейкина к 2,5 годам домашней химии по статье об оскорблении милиционера (статья 369 УК). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Он также должен выплатить милиционеру 1 000 рублей моральной компенсации.

По версии прокуратуры, 22 июня 2020 года Васейкин, «намереваясь оскорбить представителя власти», «разместил однословный оскорбительный комментарий» под фотографией инспектора ГАИ Игоря Вольнича в «Одноклассниках», на которой милиционер поставил колено на голову задержанного. Своим комментарием Васейкин «подорвал авторитет, унизил честь и достоинство личности представителя власти», говорил прокурор.

Вольнич на суде не присутствовал. В письменном объяснении он утверждал, что «испытал чувство внутреннего дискомфорта, стыд, обиду, возмущение» из-за комментария, просил привлечь Васейкина к уголовной ответственности и требовал от него 1 500 рублей моральной компенсации, пишет «Вясна».

Васейкин полностью признал вину. Он сказал, что написал комментарий «для прикола» и не думал, что будет такая реакция.

Это уже третье уголовное дело, связанное с оскорблением инспектора Вольнича в интернете. В июне 2021 года к 2 годам химии приговорили жлобинчанина Максима Легкого. 9 сентября 3 года домашней химии дали жлобинчанину Артему Барашко.