Против бывшего главы «Аховы птушак Бацькаўшчыны» завели дело о грубом нарушении порядка

Против бывшего руководителя общественного объединения «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Виктора Фенчука завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает «Еврорадио».

1 сентября Фенчук получил 12 суток административного ареста. По какой статье его судили, неизвестно. Бывшего руководителя объединения задержали 31 августа — в тот же день, когда в офисе организации прошел обыск.

«Пришли с постановлением в офис организации. Попросили копии документов некоторых финансовых. Вели корректно себя, около часа посидели и все. Телефоны сотрудников проверили и уехали. В постановлении много было чего написано. Много было всяких статей, целый абзац», — рассказывал «Медиазоне» глава организации Александр Винчевский.

На своем сайте «Ахова птушак Бацькаўшчыны» указывает, что организация работает «над сохранением разнообразия видов и экосистем Беларуси, вовлекая население в активную охрану природы». Двумя главными целями АПБ обозначает сохранение биоразнообразия и поощрение активной защиты природы населением.