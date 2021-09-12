В Украине нашли мертвым судью, который вел дело об убийстве журналиста Павла Шеремета

11 сентября в украинских Погребах нашли тело судьи из Киева, расследование инцидента поручили Государственному бюро расследований, сообщает Национальная полиция Украины.

Как пишут издания «Украинская правда» и Liga.net со ссылками на источники в правоохранительных органах, погибший — судья Виталий Писанец, известный тем, что вел дело об убийстве беларуского журналиста Павла Шеремета.

В Госбюро расследований Украины Liga.net рассказали, что в связи со случившимся ведомство возбудило уголовное дело об убийстве (статья 115 УК Украины). Это же сообщили и «Украинской правде».

Беларуский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В тот же день полиция установила, что причиной взрыва послужило самодельное взрывное устройство. Ведомство квалифицировало произошедшее как «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц» (пункт 5 части 2 статьи 115 УК Украины).

12 декабря 2019 года следствие сообщило о задержании нескольких подозреваемых: музыканта группы Riffmaster и военнослужащего сил спецопераций Андрея Антоненко, врача-волонтера Юлии Кузьменко, военной медсестры Яны Дугарь и супругов Владислава и Инны Грищенко, которые также воевали в Донбассе.

В результате на скамье подсудимых оказались Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Помимо обвинения в умышленном убийстве им вменяют еще и незаконное групповое хранение взрывчатки (часть 1 статьи 263 УК Украины), а также умышленное групповое уничтожение имущества путем взрыва (часть 2 статьи 194 УК Украины). Суд над ними продолжается.