«Белсат»: мы не получали официальной информации об уголовном деле на руководителей телеканала

Телеканал «Белсат» не получал информации об уголовном деле против его должностных лиц, сказал заместитель директора телеканала Алексей Дзиковицкий корреспонденту «Медиазоны».

12 сентября в эфире СТВ начальник управления СК по Минску Сергей Паско сказал, что ведомство «возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами "Белсата"». Позже ведущий телеканала Григорий Азаренок в своем телеграм-канале сообщил, что Паско оговорился, а на самом деле имелось в виду информационное агентство «Белапан».

Алексей Дзиковицкий сообщил «Медиазоне», что никакой официальной информации об уголовном деле телеканал не получал: «Нам известно то, что написали госСМИ — что оговорился».

27 августа на задержанных сотрудников «Белапана» Дмитрия Новожилова, Ирину Левшину, медиаменеджера Андрея Александрова завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (часть 1 статьи 243 УК).