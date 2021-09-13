IT‑инвестора Валерия Остринского осудили на 2,5 года домашней химии

Суд Октябрьского района Минска приговорил бизнес-ангела и IT-инвестора Валерия Остринского к 2,5 годам домашней химии за уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), сообщил сам бизнесмен.

Также судья Руденко лишил Остринского права заниматься предпринимательской деятельностью на протяжении 5 лет.

Бизнесмен рассказал «Медиазоне», что дело началось в январе 2019 года, когда его задержали на трое суток и обвинили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Речь шла о событиях 2012-2013 годов. В то время Остринский имел в своем бизнесе не только беларуские, но и иностранные компании. «На тот момент это была типичная ситуация, когда аффилированная иностранная компания закупала товар за границей и поставляла его беларуской компании с наценкой. Эти схемы были максимально популярны, когда в Беларуси действовали ограничения на предоплаты. Беларуская компания не могла сделать на китайский завод предоплату, надо было брать очень сложное разрешение в Нацбанке», — рассказывает бизнесмен.

Из-за ограничений предприниматели создавали иностранные компании, через которые делали предоплату на завод, а далее по контракту поставляли этот товар своей же беларуской компании. По словам Остринского, это было удобно, но затратно, и впоследствии такие компании закрыли, так как эти отграничении были сняты и заключать прямые контракты стало проще.

«Этим пользовались фактически все предприниматели, поэтому под этим риском находятся все, кто работал в тот период. Изначально в 2012-2013 году не считалась такая практика большим нарушением. Правоприменительная практика у нас периодически меняется, и когда [следователи] решили, что создание таких компаний, — это недоплата, они начали заниматься», — говорит Валерий Остринский.

Бизнесмен согласился с нанесенным ущербом, «чтобы компании продолжили работать», и погасил его, а также заплатил пеню: «Чем более ранний срок совершения преступления, тем выше пеня, но она не может превышать сумму ущерба. Так как наши сделки были давно, то и пеня получилась как ущерб».

Отбывать домашнюю химию Остринский планирует на своем хуторе в деревне Барово Ивьевского района.

Вечером 16 января Валерия Остринского задержали за бело-красно-белый флаг на его хуторе, тогда суд оштрафовал его на 20 базовых величин по статье о несанкционированном пикете (статья 24.23 КоАП).

Обновлено в 17:53. Добавлен комментарий Валерия Остринского.