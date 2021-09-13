В Польше полиция задержала беларуского активиста Макара Малаховского, он находится в базе Интерпола

В Польше задержали беларуса Макара Малаховского. Об этом сообщил в фейсбуке руководитель Беларуского дома в Варшаве Алесь Зарембюк.

Малаховского задержали 12 сентября в квартире в городе Пясечно в связи с запросом беларуской прокуратуры, написал Зарембюк. В польской полиции «Еврорадио» сообщили, что беларус задержан в связи с тем, что находится в базах Интерпола.

«Центр беларуской солидарности» пишет, что вечером 12 сентября полиция приехала в квартиру к Малаховскому из-за жалобы на громкую музыку. Позже выяснилось, что он находится в списке Интерпола, в который его внесли беларуские силовики.

«Макарий был задержан на 48 часов, в ближайшее время к нему должен приехать русскоязычный адвокат», — сообщила организация.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьски высказался о задержании Малаховского: «Вчерашнее задержание гражданина Беларуси в Пясечно является результатом очередной попытки политически использовать так называемую красную ноту Интерпола. На этот раз беларуским режимом. Уже в июле я обратился к властям Интерпола, указывая на необходимость изменений в этой сфере».

Вечером 13 сентября Малаховского отпустили, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на девушку беларуса. Его статус по делу пока неизвестен.

Он рассказал журналистам, что, хоть он и на свободе, он обязан поддерживать связь с правоохранительными органами и сообщать в прокуратуру, если решит сменить место жительства. «Насколько я понимаю, против меня возбудили дело в Польше из-за розыска в Интерполе», — сказал Малаховский.

По информации Алеся Зарембюка, Макар Малаховский находится в Польше с ноября 2020 года по гуманитарной визе.

Обновлено в 17:15. Добавлен комментарий министра внутренних дел Польши.

Обновлено в 19:26. Добавлена информация о том, что Малаховского отпустили.