Задержанной матери пятерых детей из Ждановичей предъявили обвинение по еще двум статьям

Матери пятерых детей из Ждановичей Ольге Золотарь предъявили обвинения в организации и обучении грубому нарушению порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и пособничестве в такой деятельности (часть 6 статьи 16 и часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Об этом стало известно из расписания в Минском городском суде, где рассматривали жалобу на продление срока содержания под стражей обвиняемой.

Золотарь задержали 18 марта. Позже ей предъявили обвинение в создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК). В августе женщина была наблюдателем на выборах, после 9 августа она присоединилась к лагерю волонтеров на Окрестина.

Осенью 2020 года ее оштрафовали за чаепитие в одном из дворов Ждановичей, а в январе 2021 года задержали за мелкое хулиганство — она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. По информации «Вясны», суд по этому делу так и не прошел.