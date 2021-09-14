British American Tobacco приостанавливает сотрудничество с табачной фабрикой «Неман» из‑за международных санкций

Британская компания British American Tobacco приостанавливает все транзакции, которые подпадают под международные санкции, связанные с «Гродненской табачной фабрикой "Неман"», сообщает пресс-служба BAT.

В заявлении BAT указано, что компания в ходе проверки не обнаружила нарушений прав человека в BAT Belarus, равно как и доказательств незаконной продажи продукции BAT в Беларуси. Аудит на «Немане» компания провести не успела из-за «анонсированных санкций и существующих юридических ограничений в Беларуси». Тем не менее, в соответствии с введенными международным санкциями, компания приостанавливает все подпадающие под них соглашения с «Неманом».

Как представители компании уточнили INews, это означает, что компания не заказывает производство своих товаров у «Немана».

Среди известных брендов компании — сигареты Kent, Pall Mall и Lucky Strike.