При Комитете государственного контроля появятся общественные инспектора

В Беларуси при Комитете государственного контроля создадут систему общественных инспекторов. Соответствующий указ был опубликован на Национальном правовом портале 10 сентября.

Теперь КГК сможет просить беларусов помогать «в проведении аналитических и контрольных мероприятий, реализации иных задач и функций» ведомства. Делать они это будут «на общественных началах, в свободное от работы время».

Общественными инспекторами смогут стать люди от 25 лет с высшим, средним специальным или профессионально техническим образованием.

Инспекторы, «оказывающие активное содействие органам Комитета», могут поощряться председателем КГК и председателями областных комитетов деньгами, благодарностью и почетной грамотой ведомства.