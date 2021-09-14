Бизнесмен Александр Кнырович уехал из Беларуси, написал он в фейсбуке.

Он вышел на свободу в середине августа после трех лет в колонии.

Кныровича осудили 4 июля 2018 года по делу о взятке (статья 431 УК) и уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК). Суд Фрунзенского района приговорил его к 6 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

16 октября 2018 года Минский городской суд рассмотрел апелляцию по делу бизнесмена и изменил приговор с 6 до 5 лет лишения свободы.

Как уточняло «Еврорадио» в июле 2019 года, до суда Кнырович больше года провел в СИЗО — на момент публикации в тюрьме ему оставалось провести около 2,5 лет.

Руководителя компании «СарматТермо-Инжиниринг» Кныровича задержали в январе 2017 года. Суд по делу бизнесмена начался в апреле 2018 года. По версии обвинения, Кнырович давал своим подчиненным распоряжения уклониться от уплаты налогов. Общую сумму налоговых претензий оценили в 3,3 миллиона рублей. Также Кнырович обвиняется в том, что отдавал распоряжение передавать чиновникам взятки за благоприятное решение вопросов.

Вместе с Кныровичем на 4 года колонии усиленного режима осудили замдиректора по продажам Евгения Поповского, замдиректора по экономике Игоря Максимова приговорили к 4 годам усиленного режима с конфискацией имущества, ведущего экономиста Андрея Кускова — к 3 годам усиленного режима с конфискацией.