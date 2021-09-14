Двое сотрудников «Корпуса» не вышли на свободу после административного ареста, на них завели уголовное дело
Двое сотрудников «Корпуса» не вышли на свободу после административного ареста, на них завели уголовное дело
14 сентября 2021, 19:03
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Против сотрудников культурного центра «Корпус» Александра Богданова и Максима Крука, не вышедших на свободу после 10-дневного административного ареста, завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

2 сентября сотрудники ГУБОПиК задержали директора культурного центра «Корпус» и диджея Александра Богданова, сценографа Максима Крука и организатора культурных мероприятий Лизавету Невмержицкую.

На всех троих составили протоколы о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). В суде Советского района Минска протокол отправили на доработку. Позже всех троих осудили за неповиновение милиционеру (статья 23.4 КоАП). Богданову и Круку дали 10 суток ареста, а Невмержицкой — 8 суток.

Во время воскресных маршей в августе и осенью 2020 года диджей Александр Богданов, известный как «Папа Бо», ходил с диджейским пультом, играл музыку и записывал это на видео.

Под одним из них в описании указано: «Мобильная саундсистема #протесТАНЦЫ прошла с часовым музыкальным маршем по центру Минска. Вынуждены констатировать, что в этот день настроения улицы сменились с праздничных на настороженные. Уже через полчаса практически по всему маршруту начались жесткие задержания и разгоны участников марша».

     
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