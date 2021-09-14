В Минске начали судить блогера Руслана Линника, он не признал вину по четырем статьям о клевете и оскорблении властей

В суде Московского района Минска начался суд по делу блогера Руслана Линника, которого обвиняют в клевете (статья 188 УК), в том числе в отношении президента (часть 1 и часть 2 статьи 367 УК), а также в оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Блогера обвиняют в том, что он разместил на своем ютуб-канале ролики, содержащие клевету и оскорбления в адрес милиционеров и Александра Лукашенко. Линник не признал вину и отказался от дачи показаний.

Как уточняет центр, Линника задержали 20 февраля в Витебске. При этом МВД писало, что блогер долгое время скрывался, но «сотрудники задержали его, несмотря на конспиративный образ жизни и регулярную смену места жительства».

Руслан Линник — беларуский ютуб-блогер, автор одноименного канала с примерно 80 тысячами подписчиков.