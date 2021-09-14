С августа 2020 года УСК Минской области возбудило 770 уголовных дел в связи с протестами

УСК Минской области возбудило 770 уголовных дел в связи с протестами, начиная с августа 2020 года. Об этом в интервью mlyn.by сказал начальник управления СК области Андрей Лис.

По его словам, около 300 дел возбудили по статьям об осквернении сооружений и порче имущества.

На втором месте — дела об оскорблении представителей власти и угрозе насилия. По этим статьям завели 161 дело.

«Более чем в половине случаев уже установлены лица, их совершившие. Основная масса упомянутых уголовных дел передана прокурору для направления в суд», — сказал он.