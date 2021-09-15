Суд постановил взыскать 45 тысяч рублей с осужденного минского дизайнера за «блокировку движения транспорта»

Суд Фрунзенского района Минска постановил взыскать 45 181 рубль с осужденного на 7 лет колонии за «организацию массовых беспорядков» (часть 1 статьи 293 УК) дизайнера Дмитрия Кубарева, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Инесса Курко удовлетворила гражданский иск «Минсктранса» к Кубареву. Изначально иск составлял 69 273 рубля 58 копеек, но часть из них выделили в производства судов Заводского и Советского районов.

Самого осужденного на суд не доставили, его интересы представлял адвокат.

По версии «Минсктранса», ведомство потеряло 69 тысяч рублей за 6 часов 40 минут простоя вечером 11 августа возле станций метро «Малиновка» и «Петровщина».

Адвокат молодого человека отметил, что в материалах дела имеется документ, согласно которому Кубареву приписали 57 лишних маршрутов, которых не было в иске при рассмотрении уголовного дела. Юристы «Минсктранса» ответили, что иск был неточный, и по новой версии Кубарев остановил общественный транспорт на 107 маршрутах.

Прокурор сказал, что о других лицах, причастных к остановке транспорта, речи не идет, поскольку, согласно приговору, к этому причастен только Кубарев, поэтому вся предъявленная сумма будет взыскана именно с него. Если «неустановленные лица» будут найдены, то сумму с Кубарева взыщут солидарно с остальными ответчиками. Также прокурор предложил, чтобы осужденный сам взыскал сумму с остальных ответчиков, которые будут признаны виновными по этому эпизоду.

Также судья постановила, что Кубарев должен уплатить госпошлину за обращение «Минсктранса» в суд в размере 2 259 рублей 7 копеек.

24 марта дизайнера Дмитрия Кубарева приговорили к 7 годам колонии по обвинению в «организации массовых беспорядков» (часть 1 статьи 293 УК). Обвинение утверждало, что молодой человек призывал людей участвовать в «массовых беспорядках», а также сам организовывал их и принимал в них участие. Кроме того, в обвинении указано, что Кубарев блокировал транспортные коммуникации и «бросал доски, палки, пиротехнические изделия, распылял слезоточивый газ, строил баррикады с помощью колясок», а также намеревался изготовить коктейль Молотова. Дизайнер свою вину не признал.