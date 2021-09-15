Осужденный музыкант Игорь Банцер провел в штрафном изоляторе 40 суток, 19 из них он держал голодовку

Гродненский музыкант Игорь Банцер, осужденный на 1,5 года химии, спустя 40 суток вышел из штрафного изолятора. Об этом он сам рассказал «Медиазоне».

Банцера отправили в ШИЗО 5 августа на десять суток — за то, что он не был в кровати после отбоя.

«Я чистил зубы и не услышал звонок [отбоя]. Пришел помощник дежурного и сказал, что уже нужно быть в кровати. Я пошел в свою комнату, но не дошел буквально три шага. Подошел другой сотрудник, более высокий по рангу, и сказал, что это нарушение. Да, это действительно нарушение. И оно оказалось настолько злостным, что я за него получил десять суток штрафного изолятора», — рассказал Банцер.

О следующем нарушении он узнал уже будучи в ШИЗО — ему назначили еще десять суток за небритость во время одной из проверок на химии. Третье и четвертое взыскание музыканту выписали в ИВС, где он отбывал сутки. Одно — за плохую уборку камеры, другое — за то, что кричал на сотрудников изолятора. За оба ему назначили еще по десять суток.

Последние 19 суток в ШИЗО Игорь Банцер держал голодовку. Сейчас он держится «на позитиве», но физически чувствует себя плохо и нуждается в медицинской помощи. По словам музыканта, за объявленные взыскания администрация собирается через суд перевести его в колонию.

«Во вторник [14 сентября] мне было объявлено, что 13 сентября начальник исправительного учреждения №9 принял решение направить бумаги в суд о переводе меня на более жесткий режим, потому что я злостный нарушитель. Которым я стал за эти 40 суток! До этого был просто осужденный, а тут стал злостный нарушитель резко. Поэтому я жду, когда мое дело будет рассмотрено судом и меня переведут в лагерь», — сказал музыкант.

В статье 55 Уголовно-исполнительного кодекса говорится, что осужденному, который допустил злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания, выносят предупреждение о замене назначенного наказания в виде ограничения свободы более строгим.