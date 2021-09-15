Двух футбольных фанатов подозревают в насилии над милиционерами 9 августа в Солигорске

Двух футбольных фанатов подозревают по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и насилии над милиционерами (статья 364 УК) 9 августа 2020 года в Солигорске, сообщает МВД.

Задержанным 18 и 19 лет. По версии следствия, в августе 2020 года они бросали камни, бутылки и стулья в милиционеров в парке «Четырех стихий» в Солигорске. Один из них учится в Минске, другой работает сварщиком в Солигорске.

Ранее МВД писало о задержании трех футбольных фанатов в Солигорске за те же события в парке «Четырех стихий».