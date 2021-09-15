В попытке поджога дома депутата Гайдукевича КГБ обвинил семью из Борисова

Комитет госбезопасности задержал подозреваемых в попытке поджечь дом депутата Олега Гайдукевича коктейлями Молотова. Об этом сообщило Агенство телевизионных новостей в анонсе вечернего репортажа.

Вечером в эфире СТВ вышел сюжет, посвященный нападению на дом Гайдукевича. По этому делу КГБ задержал и предъявил обвинения семье из Борисова — супругам Ольге и Виталию, их сыну Владиславу и его жене Анастасии. Всего по делу задержаны более 20 человек — «исполнители и пособники терактов». Действия обвиняемых квалифицированы как акт терроризма (статья 289 УК). Как утверждается в сюжете, Войтеховичи работали за «деньги от зарубежных кураторов».

По словам диктора, сначала силовики вышли на Владислава Войтеховича — после того, как он установил GPS-трекер на машину сотрудника милиции. С этого момента КГБ начало слежку за семьей. У силовиков были «данные, что к противоправной деятельности причастны и другие лица».

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Войтеховичи планируют несколько террористических атак. В качестве потенциальных жертв ими рассматривались депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов Войтеховичи рассматривали такие, как уничтожение имущества вышеперечисленных лиц путем поджога либо их похищения и пытки с целью видеозаписи так называемых покаянных видео», — рассказал заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

В сюжете Владислав Войтехович рассказал, что «задумал нанести ущерб недвижимости либо автомобилю Олега Гайдукевича» и предложил своему отцу «под видом рыбалки поехать в Семково и там это все осуществить».

По утверждению Бычека, Олег Гайдукевич и его семья не были в курсе готовящегося поджога «по соображениям конспирации», но в день операции КГБ «принял исчерпывающий перечень мер, направленный на недопущение уничтожения имущества Гайдукевича, причинение вреда его жизни и здоровью».

Виталия и Владислава Войтеховичей силовики задержали через месяц после ситуации с домом Гайдукевича — при попытке взорвать машину сотрудника милиции, утверждается в сюжете.

11 июля депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич рассказал, что ночью неизвестные закинули бутылки с зажигательной смесью в дом, где живут его дети. Одна из бутылок взорвалась. Через несколько дней КГБ возбудил уголовное дело об акте терроризма (статья 289 УК) за попытку поджога дома Гайдукевича коктейлями Молотова.

Обновлено в 21:00. Добавлена информация из сюжета СТВ.