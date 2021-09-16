«Наша Ніва»: прокуратура приостановила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

Прокуратура приостановила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко в связи с невозможностью установить личность причастного к преступлению, сообщает «Наша Ніва».

Адвокат Инесса Оленская не смогла подтвердить информацию изданию Zerkalo, а родственники Романа от комментариев воздерживаются. Официальных писем по этому поводу адвокат из Генпрокуратуры не получала.

«Какие-либо комментарии по поводу информации в СМИ я не могу дать, так как и я, и мама Романа находимся под подпиской о неразглашении. Очень надеюсь, что какие-либо комментарии по данному поводу последуют от Генпрокуратуры», — сказала Оленская.

Уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко прокуратура возбудила 18 февраля.

11 ноября 31-летнего минчанина Романа Бондаренко избили неизвестные, которые приехали срезать красно-белые ленты с забора в минском дворе, известном как «Площадь Перемен». После этого, согласно версии СК, его доставили в Центральное РУВД. Бондаренко умер 12 ноября в реанимации городской больницы скорой медицинской помощи.

Следственный комитет утверждал, что минчанин в момент конфликта во дворе был пьян, позже эту версию повторил Александр Лукашенко. Однако медик из БСМП сообщил TUT.by, что у Бондаренко не было этанола в крови. Это подтверждали документы, опубликованные изданием.