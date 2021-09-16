В Полоцке врач объявил голодовку после решения суда арестовать его на 7 суток за репост из группы во «Вконтакте»

15 сентября врач-психиатр из Полоцка Виталий Савицкий объявил голодовку в зале суда после оглашения решения суда арестовать его на 7 суток за репост публикации из группы «Вконтакте», признанной экстремистской (статья 19.11 КоАП), сообщает «Витебская весна».

Согласно протоколу, мужчина 16 июня сделал репост сообщения о жизни жены Александра Тарайковского, погибшего во время акции протеста в Минске 10 августа 2020 года. Пост был опубликован в сообществе «Плошча», признанном экстремистским.

Савицкого задержали 14 сентября, когда он пришел по повестке в Полоцкий РОВД, на него составили протокол.

На суде мужчина не признал своей вины. Он подтвердил, что сделал репост, но сказал, что в тексте не было никаких призывов к экстремистской деятельности. По его словам, он также не знал, что группа, из которой он делал репост, признана экстремистской. В ответ судья Виктор Балико сказал: «Некоторые наши действия должны иметь некоторую подготовку и предусмотрительность».

Сразу после оглашения решения суда Виталий Савицкий объявил голодовку.