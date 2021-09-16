Новополочанина осудили на 4 года колонии за разжигание социальной розни; суд проходил в закрытом режиме

Витебский областной суд приговорил 27-летнего новополочанина Евгений Хорошкевича к 4 годам колонии строгого режима, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Андрей Прейс признал мужчину виновным в разжигании социальной розни (часть 1 статьи 130 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Также Хорошкевича обязали выплатить потерпевшим сотрудникам милиции компенсацию морального вреда: старшему оперуполномоченному новополоцкой милиции Денису Светскому — 1 500 рублей, преподавателю академии МВД Наталье Петуховой — 1 000 рублей.

Суд проходил в закрытом режиме, причины этого родственникам неизвестны.

Мужчину задержали 19 января и поместили под стражу в СИЗО. Как рассказывала «Нашей Ніве» его жена Нина, Хорошкевича задерживали 12 августа по подозрению в призывах поехать в Минск поддержать протесты. По словам жены, через два мужчину освободили, а по административному протоколу оправдали.

За полгода до задержания Хорошкевича дважды вызывали в Следственный комитет для дачи показаний. Сначала за драку с ОМОНом 10 августа в Новополоцке — в тот день, по словам жены, осужденный был в командировке в Глубокском районе. В декабре с ним провели беседу относительно «деструктивных сообщений» в телеграме, но не задерживали.

Пока мужчина находился в СИЗО, у него родилась дочь Милана. Отец осужденного принес в суд на оглашение приговора цветные фотографии дочери.