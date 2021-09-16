Силовики пришли с обысками в офисы логистических фирм из группы компаний ViM Union

Силовики пришли с обысками в группу компаний ViM Union, которые занимаются таможенными и логистическими услугами, сообщает Zerkalo.

По информации журналистов, возможная причина обысков — вопросы по уплате налогов, которые возникли у Департамента финансовых расследований.

Утверждается, что обыски прошли в офисах компаний «Внешевросервис», «Монолитлогистик», «Монолитпроминвест», входящих в ViM Union. Источник сообщил журналистам, что в офисы «Внешевросервиса» пришли сотрудники ДФР, «говорили об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, многие сотрудники компании до сих не выходит на связь, некоторых отпустили, офисы опечатали». Сайт компании не открывается.

В группу компаний ViM Union входит девять компаний, пять из них открыты в Литве, Латвии и Польше. Фирмы занимаются таможенными и транспортными услугами, сертификацией, складской логистикой, экспедированием грузов и грузоперевозками.